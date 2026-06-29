《鍾之日記》科網家電齊漲，恒指返二萬三

6月29日，香港天氣：多雲。香江魚缸：升。祖國股市：升。



美股上周五（26日）偏軟，反映中概表現的金龍指數則逆市收升；港股上周失守兩萬三關口後，今早反彈高開。科網及生科板塊獲資金炒作，恒指一度反彈超500點，最終全日收報23026，終結九連陰，升354點或1.6%。主板成交近3154億元。



*滬綜指收升1.16%，醫藥、半導體爆發*



A股三大指數全線收紅，滬指升1.16%報4073.9點，深成指揚0.19%，創業板指收高0.54%。滬深兩市成交額約3.52萬億元人民幣，較上一個交易日縮量347億元人民幣或1%。



盤面上，醫藥板塊全線爆發，百奧賽圖(滬:688796)、廣生堂(深:300436)升20%漲停。今日國家醫保局公布2026年國家醫保藥品目錄及商保創新藥目錄調整初步形式審查結果。今年共收到818份申報材料，涉及674個藥品通用名。除預申報品種外，初步形式審查總體通過率達92%，較去年提升8個百分點。此外，半導體產業鏈同樣漲幅居前，板塊指數升4.4%。據英國《金融時報》，蘋果正在游說特朗普政府，尋求獲准從已被五角大樓列入涉軍名單的長鑫存儲採購內存芯片。



低空經濟概念股則走頹，中京電子(深:002579)跌停，唯特偶(深:301319)、愛樂達(深:300696)挫超一成。北京上周五（26日）發生一架小型飛機撞入北京最高樓「中信大廈」（又稱中國尊）事件，機上僅駕駛員一人、已死亡，現場13人受傷。



*百度升超5%，傳旗下崑崙芯估值達500億美元*



據《The Information》引述知情人士報道，百度(09888)旗下AI芯片子公司崑崙芯計劃來港上市，目標估值高達500億美元。潛在投資者被要求購買價值相當於其IPO擬認購股份金額3至7倍的崑崙芯芯片，顯示公司可能通過芯片採購承諾，強化上市前訂單能見度與營收支撐。



百度今年1月公布，崑崙芯已透過其聯席保薦人，以保密形式向港交所提交主板上市申請；中證監網站則顯示，崑崙芯於5月7日正式啟動科創板上市輔導。《IFR》早前引述知情人士指，崑崙芯計劃集資10億至20億美元。



另外，報道指騰訊(00700)已成為崑崙芯客戶，字節跳動亦在考慮採用其AI芯片。不過，《澎湃新聞》引述接近字節人士表示，公司目前沒有和崑崙芯片合作的意向。騰訊方面則未有回應。



受相關消息提振，百度今日一度飆升逾8%，最終漲幅收窄至5.6%，報104.3元。



百度執行副總裁、百度智能雲事業群總裁沈抖早前在Create 2026百度AI開發者大會上披露，目前崑崙芯P800已完成規模化驗證，2025年至今已交付多個萬卡集群，並在全國產集群上完成文心5.1重要版本訓練；基於崑崙芯的天池256卡超節點也將於6月正式上市。



*歐洲酷熱推高需求，美的冷氣機爆單股價連漲*



內媒報道，在「熱穹頂」效應與全球氣候危機的雙重夾擊下，歐洲正經歷有氣象記錄以來最嚴酷的夏季，超過1億歐洲人面臨攝氏35度以上的炙烤，法國因消暑溺水的死亡人數已飆升至55人，多國學校停課、醫院過載、鐵路航班大面積取消。長期被歐洲人視為非必需品的家用空調（冷氣機），正在以前所未有的速度被搶購。三星、美的(00300)、三菱電機等亞洲廠商訂單激增。



其中，美的專為歐洲設計的PortaSplit移動分體空調在多國賣到脫銷，二手溢價一度達原價2-3倍。美的股價收升4.6%，報84.05元，該股暫連升2日，累計升幅超6%。其他家電股亦漲，海爾智家(06690)揚逾3%，海信家電(00921)彈7%。



值得留意，在歐洲安裝冷氣門檻頗高：老舊建築普遍未預留管道，歷史保護法規又嚴格限制外立面改動，導致一台傳統分體空調的安裝費動輒超過1000歐元。美的PortaSplit精準解決以上核心痛點：如何在不鑽孔、不違規、不請昂貴工人的前提下，裝上一台真正的冷氣。因此這款產品已經成為話題度最高的爆款單品，即使其定價並不算便宜--單冷版售價900歐元（約合人民幣6000元），冷暖版1200歐元（約人民幣9000元）。



另外，據《央視新聞》報道，歐洲高溫天氣催生了對冷氣、風扇等產品的消費需求。中國製造的降溫產品訂單量顯著增長，成為今夏外貿出口的新增長點。有浙江貿易公司負責人表示，今年1至5月，該公司製冰機銷往歐洲的出庫量比去年同期增長超70%，佔銷售總量的15%左右。



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