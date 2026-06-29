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AH股新聞

29/06/2026 13:39

《Ａ股焦點》萬科A升超1%，5月深圳等地項目認購量增長明顯

　　萬科(02202)(深:000002)今日在互動平台表示，多地新政密集出台，提升了購房者信心，核心城市、優質板塊已率先出現企穩跡象，公司多地銷售也實現了一定程度的改善。從5月份的銷售表現看，公司在廣州、深圳、無錫、寧波等城市的項目來訪量、認購量有明顯增長。

　　受消息提振，萬科A股現升1.66%，報3.06元人民幣；H股升2.73%。
《經濟通通訊社29日專訊》

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