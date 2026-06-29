《中國要聞》何立峰四川調研：加快科技自立自強，深挖對外貿易潛力

國務院副總理何立峰6月25日至28日在四川調研。何立峰指出，要加快高水平科技自立自強，進一步深挖對外貿易潛力。



*加強關鍵核心技術攻關*



何立峰先後到四川成都、德陽、綿陽等地，深入了解相關裝備製造和專精特新企業科技創新、外貿出口、項目建設等情況，實地調研陸港型物流樞紐運行情況。



何立峰強調，要加強關鍵核心技術攻關，加快高水平科技自立自強，不斷提升產業鏈供應鏈韌性和安全水平，更好服務國家重大戰略。要強化各類企業的科技創新主體地位，加強產學研融合和國企民企合作，積極打造優勢產業集群，加速數字化、智能化升級改造，因地制宜發展新質生產力，加快建設現代化產業體系。



*服務內陸開放高地建設，促進外貿高質量發展*



何立峰指出，要進一步深挖對外貿易潛力，充分發揮中歐班列和西部陸海新通道作用，更好服務內陸開放高地建設，促進外貿高質量發展。要統籌好發展和安全，持續盯緊做好重點領域風險防範化解工作，有效維護地方經濟金融生態。



何立峰要求，有關部門要深入分析地方和企業反映的共性情況和實際問題，解剖麻雀、以點帶面，及時研究儲備相關政策措施，全力推動經濟持續穩中向好。

《經濟通通訊社29日專訊》