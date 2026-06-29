【反內捲】北京市建立平台經濟協商機制，三大外賣平台承諾為商家減負

為深化平台「內捲式」競爭綜合整治，北京市市場監督管理局率先建立平台經濟「破卷向善」協商對話機制，搭建平台與平台內經營者、勞動者、消費者、行業協會的常態化溝通橋樑，並邀請市人大代表、專家學者建言獻策。近日，圍繞餐飲外賣商家降本增利開展首次協商。



會上，美團(03690)、淘寶閃購、京東外賣三家外賣平台相關負責人與餐飲商家、行業協會深入交流，最終圍繞優化補貼、收費讓利、理性營銷、扶持保障、規範配送管理五個方面達成共識。



*整治非理性大額補貼，杜絕低價惡意引流*



在優化補貼方面，各平台將科學調配補貼資金，合理設定訂單折扣上限，整治非理性大額補貼行為，規範行業促銷秩序。在收費讓利方面，通過費用返還、專屬費率折扣等方式，重點扶持優質合規餐飲商家，減輕商戶經營負擔。



同時，各方明確將推行理性營銷模式，杜絕依靠低價惡意引流的經營行為，引導商家規範參與平台推廣活動。針對合規經營商家，平台推出專項扶持保障政策，對落實「明廚亮灶」的商家給予資金、設備及流量扶持。此外，平台將優化配送管理體系，科學核定商家出餐時長與騎手配送時長，取消「分鐘級競速」考核，緩解商家經營壓力。



三家外賣平台承諾，將積極落實有關措施，結合自身業務特點細化執行方案，依托技術賦能和服務升級，切實為餐飲商家減負紓困，攜手打造規範有序的網絡經營環境。

《經濟通通訊社29日專訊》