《中國要聞》中國「避暑神器」歐洲熱賣，浙商：製冰機出貨量激增70%

據《央視新聞》報道，德國、捷克等地近日刷新最高氣溫紀錄，匈牙利、波蘭等國家政府在全國發布高溫預警。歐洲高溫天氣催生了空調、風扇等產品的消費需求。在跨境電商渠道的強勢帶動下，中國製造的降溫產品訂單量顯著增長，成為今夏外貿出口的新增長點。



義烏依托成熟的小商品供應鏈和跨境物流體系，疊加跨境電商平台的促銷活動，各類消暑小家電出口勢頭良好。今年1至5月，義烏跨境電商總交易額達811.75億元人民幣，同比增長10.23%。此外，在浙江寧波的一家外貿公司，工作人員正在加緊處理跨境電商平台上的訂單，擁有智能顯示屏的風扇以及小巧的移動空調成為今年平台上的爆款。



*外貿訂單激增，上游生產企業開足馬力*



外貿端訂單激增，上游生產企業同樣開足馬力。在一家主營製冰機的企業，車間內裝配、檢測、打包等工序有序推進，負責人介紹，受歐洲持續高溫帶動，小型家用、戶外便攜款製冰機需求大漲。浙江寧波某股份有限公司國際貿易總監鄭黎表示，今年1至5月，製冰機銷往歐洲的出庫量比去年同期增長超70%，佔銷售總量的15%左右。

《經濟通通訊社29日專訊》