長鑫存儲據報與騰訊達成200億元內存供應協議

據《路透》援引知情人士透露，內存芯片製造商長鑫存儲在其備受矚目的首次公開發行(IPO)前，已與騰訊控股(00700)簽署一份價值超過200億元人民幣的長期供貨協議。



知情人士表示，該協議涵蓋未來數年面向服務器的DRAM芯片供應。協議期限最長為三至五年。交易細節未做披露，包括是否涉及長鑫存儲的高帶寬內存(HBM)亦尚不明朗。長鑫存儲和騰訊尚未回應置評請求。



另有兩名消息人士稱，長鑫存儲目前正與其他中國主要互聯網公司就類似合作進行磋商。根據其IPO招股說明書，騰訊、阿里雲、字節跳動、聯想(00992)和小米(01810)均為其主要客戶。



*上海建新工廠，產能預計翻番*



報道並透露，長鑫存儲正積極擴大產能，以把握行業上行周期帶來的機遇。其中兩位消息人士稱，除了現有的專注於HBM封裝的上海工廠外，長鑫存儲已開始在該市建設一座新的DRAM工廠。



長鑫存儲目前在合肥擁有兩座用於生產的DRAM 12吋晶圓廠，加上北京的一座，總產能約為每月30萬片晶圓。隨著上海新工廠及其他新增產能的投產，長鑫存儲的DRAM晶圓月產量將翻一番，達到約60萬片。



不過，該公司仍面臨挑戰。消息人士補充，長鑫存儲在第一季度生產的DDR5新一代內存產品良率較低，這再次凸顯該公司與全球成熟廠商之間依然存在技術差距。

《經濟通通訊社29日專訊》