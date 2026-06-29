《中國要聞》上海：分類調控能繁母豬存欄水平，確保維持正常保有量

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上海市今日發布《生豬產能綜合調控實施方案（2026年修訂）》（下稱《方案》）。《方案》指，根據農業農村部相關通知要求，以能繁母豬存欄量為核心調控指標，而上海市能繁母豬正常保有量為8萬頭，規模豬場保有量為90個。各相關區和光明食品集團（域外農場）能繁母豬正常保有量及規模豬場保有量，以2025年末全市能繁母豬存欄量（含域外農場）為基數，結合生產實際確定。為合理調控能繁母豬存欄水平，將能繁母豬存欄量變動劃分為綠色、黃色和紅色3個區域，並考慮異常情況，分類採取調控措施。



其中，紅色區域為：能繁母豬月度存欄量低於正常保有量的88%或高於正常保有量的106%。此時要強化相關調控措施，促使能繁母豬存欄量逐步回歸到綠色區域（即能繁母豬月度存欄量處於正常保有量的92%-103%區間）。能繁母豬月度存欄量低於正常保有量的88%時，可採取補貼、信貸、貼息等政策措施，遏制產能下滑勢頭，盡快恢複能繁母豬存欄量。能繁母豬月度存欄量高於正常保有量的106%時，全面強化各項產能調減措施，督促指導生豬產能調控場繼續加大低產母豬淘汰力度，暫緩補欄能繁母豬。



*各區不得違法拆除規模豬場*



《方案》強調，各區、光明食品集團（域外農場）要確保能繁母豬存欄量和規模豬場數量相對穩定。規模豬場按照《畜禽養殖場備案管理辦法》的規定進行備案管理。按照豬場自願加入並配合開展產能調控的原則，分級建立國家級和市級生豬產能調控場名單。市農業農村委於每年1月底前更新上一年度調控場名單，對不履行產能調控承諾的，及時移出產能調控場名單。產能調控場按相關規定享受生豬生產支持政策。各區不得違法拆除規模豬場，確需拆除的，應安排養殖用地支持其異地重建，並給予合理經濟補償。規模豬場自願退出的，各區應根據減少的能繁母豬產能情況，新建或擴建對應產能的規模豬場，確保生豬產能總體穩定。



《經濟通通訊社29日專訊》