【聚焦人幣】LNG船貨「跨境通」首輪交易順利完成，採用人民幣結算

據《新京報》報道，從上海石油天然氣交易中心獲悉，中海石油氣電集團有限責任公司（「氣電集團」）與上海石油天然氣交易中心聯合推出的LNG船貨「跨境通」產品（試點）於6月26日順利完成首輪交易。



此輪交易有多家城市燃氣企業、國內二三梯隊天然氣貿易商及終端用戶參與，並成功達成首單整船「跨境通」LNG船貨資源，交易採用人民幣結算。



*「剛性接貨」轉變為「彈性履約」，避免「接貨即虧損」*



報道指，「跨境通」產品核心在於賦予買方「國內外靈活交割切換」的選擇權：買方購得進口LNG船貨後，可根據國內外價差變化，選擇國內提取報關銷售，或在交付前通過取消機制由中海油在國際市場轉售，還可利用一年的保稅延期免費倉儲服務，在保稅罐內擇機決策。



這一設計將傳統現貨進口貿易「剛性接貨」轉變為「彈性履約」，有助於對沖國際氣價大幅波動和國內外定價模式不一致帶來的經營風險。在當前進口成本與國內售價時常倒掛的背景下，可為買方提供更多操作空間，避免「接貨即虧損、不接即違約」的兩難困境，保障天然氣供應連續性。



自2020年以來，上海石油天然氣交易中心已累計完成多船油氣跨境交易及人民幣結算交易，逐步積累了跨境結算操作經驗。「跨境通」首輪交易的落地，標誌著相關業務模式從單筆探索走向產品化、機制化，為完善國際油氣市場定價機制提供了實踐參考。

《經濟通通訊社29日專訊》