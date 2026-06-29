  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
Watch Tren...
etnet專輯
AH股新聞

29/06/2026 14:30

《中國要聞》正新集團回應上市傳聞：兩年內無明確上市計劃

　　據《新京報》報道，針對近期「正新雞排將上市」的傳聞，正新集團相關負責人表示，集團兩年內沒有明確IPO(首次公開募股)計劃。

　　該負責人表示，集團帳面常年保有十幾億人民幣流動資金，一直依靠自有資金滾動發展，無需外部融資。集團兩年內沒有明確的IPO計劃。

　　對於正新雞排門店數量的變化，該負責人稱，關於「巔峰時期2.5萬家門店」的數據並不準確。品牌實際營運門店峰值在2019年為1.6萬家；截至2026年6月18日，全國實際營運門店為12455家，淨減少約3000家，屬於行業正常流轉與主動優化布局。所謂的「2.5萬家門店」其實是混淆了「簽約門店」與「實際運營門店」兩個概念。

　　目前，在正新雞排現有門店中，超八成盈利。針對食品安全問題，集團近兩年已重拳開展食品安全專項整治，同時正依托全國15座自有工廠及冷鏈產業園深化供應鏈優勢。

　　上月底外電引述消息指，正新集團正考慮在香港進行首次公開招股(IPO)，可能籌集約3億美元（約23.4億港元），中國銀河和中金公司等機構協助籌備此次IPO。
《經濟通通訊社29日專訊》

【香港好去處】2026去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

上一篇新聞︰29/06/2026 14:50  【數據前瞻】機構：出口穩建，6月官方製造業PMI料小幅回升至50.1%

下一篇新聞︰29/06/2026 14:28  《Ａ股焦點》藥明康德A股升6%，完成10億元回購股份方案

其他
More

29/06/2026 14:21  《Ａ股焦點》東鵬飲料A漲停，警方刑拘「創始人不喝自家飲料」造謠者

29/06/2026 14:18  《中國要聞》習近平會見盧卡申科：中國與白俄關係進入歷史最好時期

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

中東戰火 | 霍爾木兹海峽再起衝突，美伊互轟油價反彈

28/06/2026 11:35

中東戰火

定期存款 | 一周定存合集，港元定存掀加息戰，渣打一年期加至...

28/06/2026 10:55

貨幣攻略

《給阿嬤的情書》背後的地緣黑洞與鄉愁盲區

24/06/2026 17:34

大國博弈

說說心理話

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

Watch Trends 2026

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
us-stocks 美股
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區