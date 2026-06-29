《中國要聞》正新集團回應上市傳聞：兩年內無明確上市計劃

據《新京報》報道，針對近期「正新雞排將上市」的傳聞，正新集團相關負責人表示，集團兩年內沒有明確IPO(首次公開募股)計劃。



該負責人表示，集團帳面常年保有十幾億人民幣流動資金，一直依靠自有資金滾動發展，無需外部融資。集團兩年內沒有明確的IPO計劃。



對於正新雞排門店數量的變化，該負責人稱，關於「巔峰時期2.5萬家門店」的數據並不準確。品牌實際營運門店峰值在2019年為1.6萬家；截至2026年6月18日，全國實際營運門店為12455家，淨減少約3000家，屬於行業正常流轉與主動優化布局。所謂的「2.5萬家門店」其實是混淆了「簽約門店」與「實際運營門店」兩個概念。



目前，在正新雞排現有門店中，超八成盈利。針對食品安全問題，集團近兩年已重拳開展食品安全專項整治，同時正依托全國15座自有工廠及冷鏈產業園深化供應鏈優勢。



上月底外電引述消息指，正新集團正考慮在香港進行首次公開招股(IPO)，可能籌集約3億美元（約23.4億港元），中國銀河和中金公司等機構協助籌備此次IPO。

《經濟通通訊社29日專訊》