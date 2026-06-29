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29/06/2026 16:16

《中國要聞》寧德時代、中創新航等響應產業聯盟倡議：對中小企帳期不超60天

　　中國汽車動力電池產業創新聯盟、中關村儲能產業技術聯盟今日發布《動力和儲能電池企業供應商帳款支付規範倡議》（以下簡稱《倡議》），旨在推動動力和儲能電池行業企業落實《保障中小企業款項支付條例》，共同構建合作共贏的產業鏈生態。《倡議》明確訂單確認、交付驗收、支付結算等核心條款，要求對中小企業帳期最長不超過60天，並倡導現金支付。

　　寧德時代(深:300750)、中創新航(03931)、欣旺達(深:300207)和弗迪電池發聲明稱，積極響應《倡議》。寧德時代表示，堅決貫徹《倡議》精神，未來將攜手產業鏈夥伴共建誠信合規、共生共贏的產業生態，以實際行動助力中國動力和儲能電池產業高質量、可持續健康發展。中創新航表示，將持續為實現「雙碳目標」和新能源汽車戰略的實現盡最大擔當，為能源安全及可持續發展切實履行責任。

　　欣旺達稱，以更高效的資金周轉、更透明的合作機制、更協同的產業生態，與上下游夥伴攜手共進，共同推動全球新能源電池產業高質量、可持續發展。弗迪電池則指出，通過持續技術創新與管理優化，深耕產業發展，與上下游合作夥伴攜手並進，合力推動動力和儲能電池行業邁向高質量發展新階段。
《經濟通通訊社29日專訊》

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