內媒專訪攜程梁建章：Taste of China餐廳計劃開到北京，甚至倫敦、紐約

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旅遊服務平台攜程(09961)最近親自下場開餐廳吸引境外遊客，首家「Taste of China」去年8月在上海開業，讓外國遊客「沉浸式」體驗中國文化與美食--用餐前可換裝穿漢服、在270度大屏幕一邊欣賞中國各地風景、飲食文化等，一邊品嚐中國各地特色美食。攜程董事局主席梁建章近日接受《上觀新聞》專訪時談及這家餐廳，稱「我不會考核它的投資回報率，這是一個探索，更像是拋磚引玉，攜程要帶頭做一些創新」，並透露計劃把「Taste of China」餐廳開到北京，甚至倫敦和紐約去，讓國際旅客感受中國美食文化的魅力後，對「China Travel」更加心心念念。



據了解，攜程Taste of China餐廳每天提供午宴和晚宴，不翻枱，最大接待人數為60人，成年人單人消費價格介乎人民幣600元至1000多元。餐廳地處外灘區域，擁有20多位外語服務員，以英語向客人講解食材產地、文化故事。



*攜程將在歐美市場加大投入*



此外，報道提到，梁建章坦承攜程在歐美市場的布局仍不夠深，「那裏依然是Booking和Expedia的主場……在歐美，我們需要加大投入」。



報道並指，攜程近期已在歐美多個國家落地分公司，未來將在海外推廣以及海外合作夥伴建設等方面同步發力，擴大「China Travel」在歐美國家的影響力。攜程還聘請成龍作為攜程中國入境遊的推廣大使，因為公司調研發現，在歐美國家，知名度最高的中國人就是成龍。

《經濟通通訊社29日專訊》