《中國要聞》輕舟正樣飛船預計2027年發射，試驗飛船第二批在軌試驗成果出爐

由中國科學院微小衛星創新研究院抓總研製的輕舟試驗飛船第二批在軌試驗成果今日發布。輕舟試驗飛船已於2026年3月30日成功發射，並於4月15日發布了首批在軌試驗成果。該試驗飛船設計壽命為3年，經過一系列關鍵技術測試後，預計2027年飛船正樣件將發射，為中國空間站提供上行貨物運輸服務。



此次在軌試驗覆蓋太空精密檢測、航天降本增效、未來太空醫院、太空生物培養等領域，將為中國空間新技術落地應用、空間站安全高效運行維護以及太空資源利用等提供技術支撐。其中，航天降本增效主要是指在空間環境下，面向保障航天器在軌運行、支撐航天員工作生活的配套裝備研發。



試驗飛船還搭載了改進型的蒸汽壓縮空間製冷冰箱，這是為未來航天員的生活及需要低溫儲存的生物實驗樣品提供保存條件的重要設備。在軌試驗中，空間製冷冰箱成功突破微重力環境下壓縮機氣液分離與穩定運行的難題，為空間站冷鏈運輸及地外制冷應用提供了高性價比方案。



空間救援維修診療相機，集成可見光和激光測距儀於一體的導航相機也完成在軌驗證，目前運行狀態良好。此外，中國科研團隊研發的工業級低成本在軌生物保障艙，首次順利完成在軌試驗。該保障艙採用被動式氣液混合技術裝置，打造出標準化、可複用的空間流體試驗平台，能夠有效降低空間生命科學試驗與太空製藥的落地成本。









《經濟通通訊社29日專訊》