《Ａ股行情》滬綜指近平開，工業利潤增速放緩

內地5月工業利潤同比增長21.1%，增速自去年11月以來首次放緩，表明強勁的出口和價格上漲未能抵消國內需求疲軟帶來的拖累。滬深股市今早個別走，滬綜指低開0.01%，報4026.69點，深成指平開，創業板指高開0.15%。



國家統計局27日發布數據，1至5月份，全國規模以上工業企業實現利潤總額31439.6億元(人民幣．下同)，同比增長18.8%。5月份，規模以上工業企業利潤同比增長21.1%，增幅較4月收窄3.6個百分點。國家統計局工業司首席統計師于衛寧表示，下階段，要用足用好各項宏觀政策，強化逆周期和跨周期調節，持續擴大內需、優化供給，加快培育壯大新動能，扎實推進工業經濟高質量發展。



另外，《新華社》報道，國務院副總理何立峰6月25日至28日在四川調研期間發表講話，稱要加快高水平科技自立自強，進一步深挖對外貿易潛力。要加強關鍵核心技術攻關，不斷提升產業鏈供應鏈韌性和安全水平，促進外貿高質量發展，持續增強經濟發展動能。



人民銀行今日進行1575億元7天期逆回購，同時，人行進行3000億元隔夜逆回購操作。公開市場今日有4765億元逆回購到期，即今日淨回籠3190億元。



本周公開市場將有22655億元逆回購到期，較上周進一步增逾17%，創去年10月以來最大單周到期量。

《經濟通通訊社29日專訊》