《Ａ股行情》滬綜指收升1.16%，醫藥、半導體板塊齊漲

A股三大指數全線收紅，滬指升1.16%報4073.9點，深成指揚0.19%，創業板指收高0.54%。滬深兩市成交額約3.52萬億元(人民幣．下同)，較上一個交易日縮量347億元或1%。
盤面上，醫藥板塊全線爆發，百奧賽圖(滬:688796)、廣生堂(深:300436)升20%漲停。今日上午，國家醫保局公布2026年國家醫保藥品目錄及商保創新藥目錄調整初步形式審查結果。今年共收到818份申報材料，涉及674個藥品通用名；其中，通過基本醫保目錄初步形式審查的藥品涉及557個通用名，商保創新藥目錄通過初審54個。除預申報品種外，初步形式審查總體通過率達92%，較去年提升8個百分點。
此外，半導體產業鏈同樣漲幅居前，板塊指數升4.4%。據英國《金融時報》，蘋果正在游說特朗普政府，尋求獲准從已被五角大樓列入涉軍名單的長鑫存儲採購內存芯片。
低空經濟概念股則走頹，中京電子(深:002579)跌停，唯特偶(深:301319)、愛樂達(深:300696)挫超一成。北京上周五（26日）發生一架小型飛機撞入北京最高樓「中信大廈」（又稱中國尊）事件，機上僅駕駛員一人、已死亡，現場13人受傷。
|收市（點）
|升/跌(%)
|成交金額（億元人民幣）
|滬深300
|4926.92
|+1.21
|上證指數
|4073.90
|+1.16
|16662.20
|深證成指
|15812.87
|+0.19
|18515.30
|創業板指
|4216.70
|+0.54
|科創50
|2126.01
|+4.61
|B股指數
|269.00
|+0.33
|1.14
|深證B指
|1116.63
|+0.34
|1.24
《經濟通通訊社29日專訊》
獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽