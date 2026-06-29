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AH股新聞

29/06/2026 15:08

《Ａ股行情》滬綜指收升1.16%，醫藥、半導體板塊齊漲

　　A股三大指數全線收紅，滬指升1.16%報4073.9點，深成指揚0.19%，創業板指收高0.54%。滬深兩市成交額約3.52萬億元(人民幣．下同)，較上一個交易日縮量347億元或1%。

　　盤面上，醫藥板塊全線爆發，百奧賽圖(滬:688796)、廣生堂(深:300436)升20%漲停。今日上午，國家醫保局公布2026年國家醫保藥品目錄及商保創新藥目錄調整初步形式審查結果。今年共收到818份申報材料，涉及674個藥品通用名；其中，通過基本醫保目錄初步形式審查的藥品涉及557個通用名，商保創新藥目錄通過初審54個。除預申報品種外，初步形式審查總體通過率達92%，較去年提升8個百分點。

　　此外，半導體產業鏈同樣漲幅居前，板塊指數升4.4%。據英國《金融時報》，蘋果正在游說特朗普政府，尋求獲准從已被五角大樓列入涉軍名單的長鑫存儲採購內存芯片。

　　低空經濟概念股則走頹，中京電子(深:002579)跌停，唯特偶(深:301319)、愛樂達(深:300696)挫超一成。北京上周五（26日）發生一架小型飛機撞入北京最高樓「中信大廈」（又稱中國尊）事件，機上僅駕駛員一人、已死亡，現場13人受傷。
 

表列滬深股市主要指數
 收市（點）升/跌(%)成交金額（億元人民幣）
滬深3004926.92+1.21　
上證指數4073.90+1.1616662.20
深證成指15812.87+0.1918515.30
創業板指4216.70+0.54　
科創502126.01+4.61　
B股指數269.00+0.331.14
深證B指1116.63+0.341.24

《經濟通通訊社29日專訊》

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