《中日關係》中國將三菱等20家日本實體納入管控名單，禁向其出口兩用物項

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中國商務部今日公告，為維護國家安全和利益，履行防擴散等國際義務，即日起將防衛研究所等參與提升日本軍事實力的20家日本實體列入出口管制管控名單，並採取以下措施：



一、禁止出口經營者向上述20家實體出口兩用物項，禁止境外組織和個人將原產於中國的兩用物項轉移或提供給上述20家實體；正在開展的相關活動應當立即停止。



二、特殊情況下確需出口的，出口經營者應當向商務部提出申請。



*此舉完全合理合法，旨在遏制日本新型軍國主義妄動*



商務部指，中方此前在2026年2月24日將三菱造船株式會社等20家日本實體列入出口管制管控名單，斯巴魯株式會社等20家日本實體列入關注名單，目的是制止日本「再軍事化」和擁核企圖。遺憾的是，一段時間以來，日方不思悔改，反而在錯誤的道路上越走越遠，加緊推動「新型軍國主義」步伐，加速「再軍事化」，部署進攻性武器，在境外發射進攻型導彈。鑑此，中方根據出口管制法和兩用物項出口管制條例等法律法規有關規定，作出上述決定。



中方此舉完全正當、合理、合法，旨在堅決遏制日本「新型軍國主義」妄動。希望日方迷途知返，改變錯誤行徑，真正反思並回到正確軌道。中方依法列單的行為僅針對少數日本實體，相關措施僅針對兩用物項，不影響中日正常經貿往來，誠信守法的日本實體完全無需擔心。





列入名單的20家日本實體：



1. 防衛研究所

2. 陸上裝備研究所

3. 艦艇裝備研究所

4. 航空裝備研究所

5. 日鋼特機株式會社

6. 日鋼YPK商事株式會社

7. 三菱電機防衛與空間技術株式會社

8. 三菱電機軟件株式會社

9. 三菱電機工程株式會社

10. 三菱精密株式會社

11. 三菱重工海洋技術株式會社

12. 三菱重工相模高科技株式會社

13. 三菱重工物流技術株式會社

14. 光和興業株式會社

15. 菱重特殊車輛服務株式會社

16. 三菱重工海事技術株式會社

17. KGM株式會社

18. 日本飛機株式會社

19. 福圖尼奧株式會社

20. 青木精密工業株式會社





《經濟通通訊社29日專訊》