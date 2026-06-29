《中日關係》中國將三井E&S等20家日本實體列關注名單，嚴審兩用物項出口申請

中國商務部今日公告，根據出口管制法、兩用物項出口管制條例等法律法規有關規定，決定即日起將三井E&S株式會社等無法核實兩用物項最終用戶、最終用途的20家日本實體列入關注名單。



公告稱，出口經營者向上述實體出口兩用物項，不得申請通用許可或者以登記填報信息方式獲得出口憑證；申請單項許可時，應當提交對列入關注名單實體的風險評估報告，並提供不將兩用物項用於一切有助於提升日本軍事實力用途的書面承諾。許可審查期限不受兩用物項出口管制條例第十七條第一款規定期限的限制。



商務部將對關注名單中實體的兩用物項出口實施更嚴格的最終用戶和最終用途審查，涉日本軍事用戶、軍事用途，以及一切有助於提升日本軍事實力的其他最終用戶用途出口不予批准。



列入關注名單的實體根據兩用物項出口管制條例第二十六條規定，履行配合核查義務的，可申請移出關注名單。商務部核實後，可以將其移出關注名單。



*相關措施僅針對兩用物項，不影響中日正常經貿往來*



商務部指，中方此前在2026年2月24日將三菱造船株式會社等20家日本實體列入出口管制管控名單，斯巴魯株式會社等20家日本實體列入關注名單，目的是制止日本「再軍事化」和擁核企圖。遺憾的是，一段時間以來，日方不思悔改，反而在錯誤的道路上越走越遠，加緊推動「新型軍國主義」步伐，加速「再軍事化」，部署進攻性武器，在境外發射進攻型導彈。鑑此，中方根據出口管制法和兩用物項出口管制條例等法律法規有關規定，作出上述決定。



中方此舉完全正當、合理、合法，旨在堅決遏制日本「新型軍國主義」妄動。希望日方迷途知返，改變錯誤行徑，真正反思並回到正確軌道。中方依法列單的行為僅針對少數日本實體，相關措施僅針對兩用物項，不影響中日正常經貿往來，誠信守法的日本實體完全無需擔心。





列入名單的20家日本實體：



1. 三井E&S株式會社

2. 三井物產航空航天株式會社維修中心

3. 泰拉無人機株式會社

4. ACSL株式會社

5. 三菱原子燃料株式會社

6. 日本原燃株式會社

7. 富士通網絡解決方案株式會社

8. 日立高端系統株式會社

9. 小松產機株式會社

10. 小松NTC株式會社

11. 沖電氣工業株式會社

12. OKI通信回聲株式會社

13. OKI電路技術株式會社

14. OKI奈克斯泰克株式會社

15. 沖電氣工程株式會社

16. YDK科技株式會社

17. 日本電磁測器株式會社

18. 豐和工業株式會社

19. 細谷火工株式會社

20. 籐倉航裝株式會社





《經濟通通訊社29日專訊》