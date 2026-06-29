《中國要聞》國家主席習近平釣魚台國賓館會見白俄總統盧卡申科

據《央視新聞》報道，國家主席習近平今日上午在北京釣魚台國賓館會見白俄羅斯總統盧卡申科。
盧卡申科對上一次訪華是在去年8月底至9月初，當時他到天津出席上海合作組織峰會，並赴北京出席中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年紀念活動及閱兵式，期間與習近平舉行了正式會晤。去年6月初，習近平亦曾在中南海會見盧卡申科。
《經濟通通訊社29日專訊》
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29/06/2026 11:57
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