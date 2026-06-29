【人行操作】人行未公布隔夜逆回購操作利率，分析：避免市場過度解讀

人民銀行今日在公開市場操作中正式啟用隔夜逆回購操作品種，不過相關公告未同步披露操作利率。市場此前普遍預期，人行將在今日公告中同步披露該利率，多數機構預測區間在1.30%-1.35%，「給量不給價」的做法引發廣泛關注。



*外電消息指利率為1.25%低於預期，利好債市*



《路透》則引述消息人士透露，此次隔夜逆回購操作利率為1.25%，明顯低於市場預期。該操作利率比目前的人行政策利率--七天期逆回購操作利率1.4%要低15個基點。消息人士認為，人行未披露隔夜逆回購操作利率，或出於避免市場過度解讀的考慮；從理論上看，次日利率存在上行的可能；這與買斷式逆回購及中期借貸便利（MLF）操作類似，其利率調控主動權均掌握在人行手中。



報道指，人行暫未對此予以置評。



銀行間債市現券早盤仍全線走強，收益率降幅集中在1-2個基點。交易員稱，市場都在猜測隔夜逆回購利率定位遠低於此前預期，帶動情緒向好，不過這種熱情的持續性還有待觀察。至於1.25%這個利率後續是不是維持不變，還需要關注明日公開市場操作。



*市場人士：不宜將其解讀為「類降息」*



內媒《21財經》亦引述多位市場人士指出，今日「給量不給價」的做法，恰恰體現了人行有意在工具推出初期管理市場預期、防止政策信號被過度解讀的意圖。報道引述一位大行金融市場部人士對記者表示，人行增加隔夜逆回購工具的本意是平滑市場，而非製造新的預期擾動，或是人行有意在工具推出初期保持信號清晰度，防止政策意圖被市場誤讀。



報道又引述券商固收人士認為，人行當前不公布利率，實際上也是在向市場傳遞一個清晰信號：隔夜逆回購在當前階段的定位更側重於月末流動性管理工具，不宜將其解讀為「類降息」或政策利率調整的信號。



人行上周四(25日)正式宣布，將在6月29日和30日公開市場操作中增加隔夜逆回購操作，採用固定利率、數量招標。此舉被市場視為中國貨幣政策框架由數量型向價格型轉型進入加速階段。分析人士認為，隔夜逆回購將與現行七天期逆回購形成期限互補，不僅填補了人行對隔夜資金直接定價的工具空白，更是人行精準調控短端利率、平抑年中或季末等關鍵時點流動性波動的重要制度安排。

《經濟通通訊社29日專訊》