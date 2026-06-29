【數據前瞻】機構：出口穩建，6月官方製造業PMI料小幅回升至50.1%

中國官方製造業PMI及RatingDog製造業PMI將分別於明日及後日（1日）發布。《路透》綜合23家分析機構預估中值顯示，鑑於出口動能穩健且部分傳統產業開工率有所改善，中國6月官方製造業採購經理人指數料從50%小幅回升至50.1%。另據10家機構預估中值顯示，6月RatingDog中國製造業料從51.8略降至51.6，不過仍是連續第七個月處於擴張區間。



*花旗：國內需求依然疲弱*



投行花旗稱，中國K型經濟增長格局仍在延續。油價下跌支撐工業活動溫和改善，但國內需求依然疲弱，外需繼續成為關鍵的增長驅動力。其並指出，高頻指標顯示環比有所好轉：6月前三周水泥開工率上升，鋼鐵產量較5月下旬水平回升，隨著中東緊張局勢緩解和石油供應改善，瀝青裝置開工率大幅反彈。



*高盛：官方非製造業PMI料走弱*



高盛則預計，中國6月官方製造業PMI將降至49.9，跌破榮枯線，原因在於經季調的新興產業PMI在6月有所回落。同時，由於高頻數據顯示6月出口動能改善，預計RatingDog製造業PMI升至52.1。高盛並預計，6月官方非製造業PMI下滑至49.9。隨著五一假期帶來的短期提振消退，服務業PMI可能走弱；由於高溫和強降雨等不利天氣條件影響戶外活動，建築業PMI料依然低迷。

《經濟通通訊社29日專訊》