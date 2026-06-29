《中日關係》中國外交部回應收緊對日出口兩用物項：冀日方糾正錯誤行徑

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中國商務部今日宣布，即日起將防衛研究所等參與提升日本軍事實力的20家日本實體列入出口管制管控名單，同時將三井E&S株式會社等無法核實兩用物項最終用戶、最終用途的20家日本實體列入關注名單。商務部強調，相關措施完全正當、合理、合法，旨在堅決遏制日本「新型軍國主義」妄動，且僅針對兩用物項，不影響中日正常經貿往來。



中國外交部發言人郭嘉昆今日在例行記者會上被問及此事時亦重申，中方此舉完全正當、合理、合法，希望日方迷途知返，糾正錯誤行徑，真正反思並回到正確軌道。郭嘉昆並強調，中方依法列單的行為僅針對少數日本實體，相關措施僅針對兩用物項，不影響中日正常經貿往來。誠信守法的日本實體完全無需擔心。



商務部相關公告稱，出口經營者禁止向被列入列入出口管制管控名單的日本實體出口兩用物項，並禁止境外組織和個人將原產於中國的兩用物項轉移或提供給相關實體；正在開展的相關活動應當立即停止。



對於被列入關注名單的日本實體，出口經營者向其出口兩用物項時，不得申請通用許可或者以登記填報信息方式獲得出口憑證；申請單項許可時，應當提交相關實體的風險評估報告，並提供不將兩用物項用於一切有助於提升日本軍事實力用途的書面承諾。商務部將對關注名單中實體的兩用物項出口實施更嚴格的最終用戶和最終用途審查，涉日本軍事用戶、軍事用途，以及一切有助於提升日本軍事實力的其他最終用戶用途出口不予批准。

《經濟通通訊社29日專訊》