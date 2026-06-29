【ＦＯＣＵＳ】白鴿在線首掛衝天，「智駕隱士」青出於藍

【FOCUS】保險科技公司白鴿在線（02672），周一（29日）港股首掛高開292%，堪稱玩轉「場景大數據」的贏家。同步啟動招股的智能駕駛方案公司Momenta（06880），以相似的「自駕大數據」作為立身之道，堪稱青出於藍。



*「工具人」吃「百家飯」*



報團旅行自動配置的意外險，請鐘點工附帶的第三方責任險、買機票時供勾選的延誤險……說到白鴿在線，正正是將「特定場景（如哈囉單車、飛常准）」和保險產品無縫對接的「工具人 」，一手賺取佣金，一手助險企精準營銷。



此種吃「百家飯」的打法，對比Momenta頗有異曲同工。不同於華為旗下的「乾崑智駕」、小鵬旗下的「圖靈AI智駕」、特斯拉的FSD，自動駕駛公司Momenta的存在感，似被淹沒於比亞迪「天神之眼」、奔馳MB.OS、智己IM AD Max等高階智駕輔助系統的光環之下。



*數據收集：百億 VS 60億*



就在4月中，華為智能汽車解決方案BU的CEO靳玉志宣布，「乾崑智駕」累計輔助駕駛里程率先在中國突破100億公里；小鵬（09868）上月初亦公布，五一假期輔助駕駛累計里程達8446萬公里。數據背後，既是高調構築「規模壁壘」，亦是展示未來「數據飛輪」下的技術潛力。



然而，從不造車的Momenta，卻通過為眾多不願讓渡品牌主導權的車企提供解決方案，為自動駕駛模型R6，收集到基於從60億公里中提煉出的7000萬公里黃金數據，從而強化對關鍵、緊急情況下的安全水準，明言「搭載我們技術的車輛每行駛一英里，我們的算法就變得更聰明、更先進。」



*「許可服務」收入佔比升*



某種程度而言，Momenta的精明，恰恰在於「一輛車也不造」。招股書就顯示，截至去年底，公司智能駕駛解決方案在量產車輛上的安裝量已逾68萬輛，並與全球24間車廠建立合作關係，可謂智駕賽道的「隱世高手」。



更值一提的是，公司營收從2023年的7.42億元增至去年的24.13億元人幣，毛利率更從17.5%狂飆至71.6%，一大驅動即是「許可服務」收入佔比從3.1%升至40.1%，意味未來愈多車型進入量產，Momenta在該車型的生命周期可持續獲得的許可服務收入就愈多。



無論是白鴿在線還是Momenta，甘居幕後卻對最有價值的場景、數據洞若觀火，或許是在行業高度內捲下最清醒、最精明的活法。