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29/06/2026 08:28

重慶銀行(01963)股東大新銀行2.4億元增持3000萬H股，持股升破13%

　　重慶銀行(01963)(滬:601963)公布，收到H股股東大新銀行通知，於上周三（24日），大新銀行以大宗交易方式增持該行3000萬股H股，成交金額約2.41億元。

　　該集團指，增持完成後，大新銀行持有股權比例由12.65%增加至13.48%。
《經濟通通訊社29日專訊》

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