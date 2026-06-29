《滬／深股通》中際旭創為深股通十大成交活躍股榜首

港交所(00388)公布，上周五(26日)「滬股通」及「深股通」首十大成交活躍股如下：
|股份名稱
|（編號）
|買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
|長電科技
|(600584)
|5014.31
|兆易創新
|(603986)
|3322.29
|寒武紀
|(688256)
|2621.38
|中國巨石
|(600176)
|2466.63
|瀾起科技
|(688008)
|2226.58
|中微公司
|(688012)
|2158.69
|佰維存儲
|(688525)
|2133.11
|藥明康德
|(603259)
|1967.00
|生益科技
|(600183)
|1736.71
|紫金礦業
|(601899)
|1700.14
|股份名稱
|（編號）
|買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
|中際旭創
|(300308)
|8128.98
|寧德時代
|(300750)
|6666.51
|新易盛
|(300502)
|6160.54
|立訊精密
|(002475)
|3673.70
|京東方A
|(000725)
|3572.02
|北方華創
|(002371)
|3398.90
|三環集團
|(300408)
|2618.17
|通富微電
|(002156)
|2454.73
|長川科技
|(300604)
|2305.03
|國瓷材料
|(300285)
|2234.55
（以上數字取小數點後兩個位）
《經濟通通訊社29日專訊》
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