《滬／深股通》新易盛為深股通十大成交活躍股榜首

港交所(00388)公布，今日「滬股通」及「深股通」首十大成交活躍股如下：
|股份名稱
|（編號）
|買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
|中微公司
|(688012)
|3444.86
|瀾起科技
|(688008)
|3442.69
|寒武紀
|(688256)
|3033.41
|長電科技
|(600584)
|2227.83
|海光信息
|(688041)
|2219.26
|中國巨石
|(600176)
|2120.97
|兆易創新
|(603986)
|1918.52
|藥明康德
|(603259)
|1776.97
|士蘭微
|(600460)
|1591.71
|生益科技
|(600183)
|1574.42
|股份名稱
|（編號）
|買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
|新易盛
|(300502)
|6395.78
|立訊精密
|(002475)
|5070.98
|京東方A
|(000725)
|4712.05
|中際旭創
|(300308)
|4331.62
|寧德時代
|(300750)
|3390.08
|北方華創
|(002371)
|3352.72
|三環集團
|(300408)
|2663.76
|大族激光
|(002008)
|2215.24
|華工科技
|(000988)
|2102.45
|通富微電
|(002156)
|1991.78
（以上數字取小數點後兩個位）
《經濟通通訊社30日專訊》
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