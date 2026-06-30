《神州頭條》財經報章頭版摘要：習近平黨建思想引領強黨強國新征程

內地主要財經報章頭版摘要如下：





《中國證券報》



習近平黨建思想引領強黨強國新征程

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6月15日，中國共產黨成立105周年之際，全國黨建工作座談會在京召開，對學習貫徹習近平黨建思想作出工作部署。作為習近平新時代中國特色社會主義思想的黨建篇，習近平黨建思想在馬克思主義建黨學說發展史和中國共產黨黨建史上具有裏程碑意義。



首次隔夜逆回購操作落地，央行呵護短期流動性

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中國人民銀行消息，6月29日中國人民銀行以固定利率、數量招標方式開展了1575億元(人民幣．下同)7天期逆回購操作，全額滿足了一級交易商需求。同時，人民銀行開展了3000億元隔夜逆回購操作。當日，有4765億元7天期逆回購到期，因此實現淨回籠190億元。專家表示，隔夜逆回購加強了對短端流動性的精細化管理，也體現了人民銀行呵護季末流動性的政策意圖。



去年全國文化產業營收規模突破20萬億元

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6月29日，國家統計局發布2025年全國文化及相關產業發展情況報告顯示，2025年全國文化產業實現營業收入208254億元，規模突破20萬億元，再創歷史新高，比上年增長8.8%。





《上海證券報》



慶祝建黨105周年音樂會《人民至上》在京舉行，習近平出席觀看

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深情樂章致敬輝煌歷程，嘹亮歌聲唱響人民史詩。慶祝中國共產黨成立105周年音樂會《人民至上》29日晚在京舉行。習近平、李強、趙樂際、王滬寧、蔡奇、丁薛祥、李希、韓正等黨和國家領導人，同約3000名觀眾一起觀看演出，共同慶祝這個光輝的節日。



習近平黨建思想引領強黨強國新征程

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6月15日，中國共產黨成立105周年之際，全國黨建工作座談會在京召開，對學習貫徹習近平黨建思想作出工作部署。作為習近平新時代中國特色社會主義思想的黨建篇，習近平黨建思想在馬克思主義建黨學說發展史和中國共產黨黨建史上具有裏程碑意義。



機器人出海：中國外貿新名片

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上海海關最新數據顯示，今年前5個月上海口岸各類單獨列名的機器人出口額達83.6億元，佔全國機器人出口總額的42.5%，居全國首位。繼2025年中國工業機器人首次從「淨進口」轉變為「淨出口」之後，機器人出口勢能持續釋放，品類版圖也在加速重構。





《證券時報》



習近平會見白俄羅斯總統盧卡申科

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6月29日上午，國家主席習近平在北京釣魚台國賓館會見白俄羅斯總統盧卡申科。習近平指出，中國和白俄羅斯是相互信任支持的真朋友，是共同發展繁榮的好夥伴，是全天候全面戰略夥伴。



國常會：加力推進人工智能創新突破

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國務院總理李強6月29日主持召開國務院常務會議，聽取人工智能發展情況匯報，研究當前外貿形勢和貿易強國建設有關工作，審議通過《「十五五」碳達峰行動方案》和《國民健康「十五五」規劃》。



別讓綠色標簽成金融產品「萬能筐」

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隨著「雙碳」戰略深入實施，可持續金融市場快速擴容，助力企業低碳轉型。「綠色」「低碳」「轉型」「ESG」等概念，逐漸成為各類金融產品的熱門標簽。然而，不少標榜「綠色」的金融產品，其內核與傳統產品並無實質差別，標簽泛化現象日益突出。

《經濟通通訊社30日專訊》