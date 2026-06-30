《鍾之日記》港股再失兩萬三，半年累跌逾一成

6月30日，香港天氣：晴。香江魚缸：跌。祖國股市：升。



亞太股市個別發展，A股造好，半年度收官報捷，港股卻再失兩萬三關口。內地6月官方製造業PMI勝預期，然而內銀集體插水，內需股亦重挫，在半年結算日拖累大市表現。恒指全日跌145點或0.6%，收報22881，主板成交超過3080億元。總結上半年，恒指累跌2749點或10.7%。



*6月官方製造業PMI超預期回升，滬綜指收升0.5%*



6月官方製造業PMI超預期回升，產需兩端同步擴張，提振市場情緒。A股三大指數全線收升，滬綜指收高0.5%報4094.4點，逼近四千一關，按月則升0.63%；深成指揚2.48%，創業板指漲2.99%；滬深兩市全日成交額3.27萬億元人民幣，較上一個交易日縮量2440億元人民幣或7%。



回顧本月大事，多個重要論壇及展會召開；其中，上海舉行的陸家嘴論壇上，人行宣布將完善短端利率調控機制，優化臨時隔夜正/逆回購工具，適時增加隔夜逆回購操作品種，創設境外央行回購工具等。隔夜逆回購落地，人行昨日和今日分別進行了3000億元和6000億元隔夜逆回購操作，外電消息稱操作利率均為1.25%，低於預期，亦低於人行政策利率--七天期逆回購操作利率的1.4%。分析認為人行釋放的穩季末信號十分明確。



國策力促人工智能及具身智能應用發展，上周第四屆鏈博會在北京舉行，首設人工智能獨立專區，區內巨頭雲集，展示AI全產業鏈。近日的國務院國常會上，總理李強強調要加力推進人工智能創新突破，加快關鍵技術攻關和超大規模智算集群建設，支持企業開展基礎研究和前沿探索。



縱觀上半年市場表現，三大指數全線收漲，科創50指數半年大漲超64%的幅度強勢領跑，創業板指漲超35%。科技股獲資金追捧，半導體產業鏈、算力、CPO、PCB等多個熱點輪番炒作。人形機器人、光伏、商業航天、AI應用概念也表現活躍。半導體材料股中船特氣(滬:688146)大漲超770%，問鼎上半年「股王」。而煤炭、醫藥、銀行、油氣及消費板塊走弱。



*聯想飆逾8%領漲藍籌，傳長期供貨存儲三巨頭*



據《上海證券報》報道，聯想集團(00992)近期在核心零部件供應上取得重大突破。公司不僅是美光科技的長期協議客戶，亦已與三星及SK海力士簽有存儲產品的長期供貨協議，成功鎖定全球「存儲三巨頭」的穩定供應。



報道並引述消息人士指，聯想近期簽下了一個規模更大的框架協議，潛在規模可能超過聯想基礎設施業務一整年的總業務量。不過，相關客戶身份及市場信息目前仍處於嚴格保密階段。



此外，有媒體稱，聯想集團中國基礎設施業務正大幅上調服務器業務增長預期。該公司此前提出2027/2028財年1000億元人民幣的服務器業務目標，而按照當前已在執行訂單測算，明年僅兩個主要客戶對應的可確認收入交付規模已接近2000億元人民幣。



相關消息帶動聯想股價飆升，收漲8.18%，報23.02元，為今日表現最佳藍籌。



值得留意的是，聯想集團上周四（25日）在紐約舉行投資者日，集團CFO鄭孝明披露業績指引：未來1至2年，營收達1000億美元、淨利率達3%以上、每股收益(EPS)增長1.5倍；未來3至5年，營收達1300億美元、淨利率達5%以上、EPS增長3.2倍；5年後，營收達1500億美元、淨利率達8%以上、EPS增長5.9倍。集團董事長兼CEO楊元慶表示，對實現上述業績目標有強烈信心。



*旺旺插逾一成全年少賺11%，消費股齊弱*



中國旺旺(00151)公布截至3月底止全年業績，股東應佔利潤38.37億元（人民幣．下同），按年下跌11.5%。每股基本盈利32.51分，末期息派1.38美仙，減少32.35%。期內收益244.01億元，按年上升3.79%。毛利率46.3%，按年減少1.3個百分點，主要由於進口全脂奶粉與棕櫚油單位耗用成本的上升。



中國旺旺去年米果類收益59.36億元，按年增長0.5%；乳品及飲料類收益123.43億元，按年增1.9%；休閒食品類收益59.15億，按年增10.4%。



該集團解釋，整體營業費用按年上升14.2%，主要是內部組織優化改造、按各產品類別設立事業部後，增加新渠道與新產品的促銷推廣投入及相應增加的用人費用，拖累純利減少。未來將持續優化內部組織，深入貫徹多元化戰略，協同各渠道均衡發展，加強海內外運營統籌；提升內部協調能力與決策效率，增強集團可持續性增長動能。



全年盈利跌11.5%，累旺旺股價急插12.9%，收報3.39港元。其他消費股亦軟，農夫山泉(09633)挫8.4%，蒙牛乳業(02319)跌4.3%，百威亞太(01876)及海底撈(06862)跌4.2%。



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