《Ａ股焦點》玻璃基板概念持續走強，京東方A盤中曾創逾18年新高

玻璃基板概念持續走強，水晶光電(深:002273)、晶方科技(滬:603005)、紅星發展(滬:600367)、萊寶高科(深:002106)漲停；京東方A(深:000725)曾觸及漲停，股價創2008年2月以來新高，現漲超9%；大族激光(深:002008)升逾6%。



消息面上，全球特殊玻璃、陶瓷與光纖技術全球領導者康寧(Corning)(US.GLW)周一股價大漲15.67%，收報255.69美元，創歷史新高，並成為標普500成分股最大贏家。康寧上周推出了下一代玻璃光互連組件Glass Bridge，直接連接光子集成電路(PIC)與光纖。該技術主要面向CPO及玻璃基板半導體封裝市場，為下一代AI數據中心架構提供連接。



另外，京東方A近日發布投資者關係活動記錄表公告，玻璃基封裝載板試驗線於2026年上半年實現全自動化設備通線，設計產能1000片/月。目前，公司已實現TGV開孔、深孔填銅、增層、布線等全流程工藝拉通，並於2025年完成大尺寸高層數（9-2-9，20層）玻璃基載板樣品開發和送樣。

《經濟通通訊社30日專訊》