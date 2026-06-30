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30/06/2026 09:02

【ＡＩ】DeepSeek V4正式版7月中旬上線，高峰時段API價格將翻倍

　　6月29日，DeepSeek發送給開發者的升級提醒郵件顯示，DeepSeek V4正式版計劃於7月中旬正式上線，並將同步調整API定價策略，引入峰谷定價機制，以更合理地配置資源、提升服務穩定性。

　　根據郵件內容，V4 Pro和V4 Flash模型在平時價格保持不變，但高峰時段API價格將調整為平時的2倍。高峰時段為每天上午9時至12時、下午2時至6時。以DeepSeek-v4-pro為例，其輸入價格（緩存命中）平時為0.025元（人民幣．下同）/百萬tokens，高峰時期為0.05元/百萬tokens；輸入價格（緩存未命中）平時為3元/百萬tokens，高峰時期為6元/百萬tokens；輸出價格平時為6元/百萬tokens，高峰時期為12元/百萬tokens。

　　此前4月26日，DeepSeek曾宣布，最新發布的DeepSeek-V4-Pro模型API開啟2.5折價格特惠，百萬tokens輸入（緩存命中）價格將為0.025元，百萬tokens輸入（緩存未命中）價格為3元，百萬tokens輸出價格為6元，優惠期截至5月5日。其後公司宣布該定價為永久定價。若此次峰谷定價實施，對大量在辦公時間進行模型調用的企業開發者而言，實際使用成本將有所增加。
《經濟通通訊社30日專訊》

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