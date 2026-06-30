《中國監管》上海多部門聯合約談24家網約車平台，要求落實合規治理

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據「上海交通」微信公眾號消息，6月29日下午，上海市網約車協同監管工作專班牽頭，統籌交通、公安、市場監管、人社、數據、通信管理多部門，召開全市網約車平台企業合規治理集中約談會。全市24家網約車平台及聚合平台企業主要負責人到場參會。



本次約談依托前期路面執法稽查、平台上戶檢查等有關情況，集中梳理行業共性問題，通報各類違規典型案例。監管部門指出，部分平台違規向無運營資質車輛、無從業資格人員派發訂單；營運數據報送存在不完整、不及時等問題，聚合平台信息交互傳輸流程有待規範；部分平台企業安全生產管理制度落地不實，動態管控存在薄弱環節；少數平台收費公示模糊不清，損害司乘知情權；部分平台線上運營系統存在網絡安全隱患等。



針對排查發現的各類問題，會議明確五項硬性合規治理要求：一是各平台從嚴規範運力准入管理，全面排查清退不合規車輛和從業人員，嚴禁違規派單；二是健全營運數據常態化自查機制，確保運營數據完整、及時、規範報送監管部門；三是落實安全生產全鏈條管控，強化人車資質動態核查，築牢安全運營防線；四是全面規範收費公示機制，明碼標價、透明收費，保障司乘雙方合法權益；五是同步強化網絡安全運維管理，按期完成網絡安全等級保護測評，及時排查消除系統安全隱患。



會議同步明確整改時限和督導要求。各平台須於約談結束後五個工作日內，提交書面整改承諾，對照問題清單逐項制定整改方案，實行整改閉環、銷號管理。下一步，各監管部門將通過進駐企業覆核、路面抽查、後台數據交叉核驗等多種方式，開展常態化跟蹤督導。對整改敷衍、落實不力、違規問題屢教不改的平台，將依法依規從嚴處置。

《經濟通通訊社30日專訊》