《中國要聞》胡潤報告：中國富裕家庭數量同比降1.3%，總財富145萬億減3.3%

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胡潤研究院與東亞銀行(00023)今日聯合發布的《2025東亞銀行．胡潤財富報告》顯示，截至2025年1月1日，中國擁有資產600萬元（人民幣．下同）以上的富裕家庭數量降至506萬戶，同比減少1.3%，即減少6.8萬戶；財富總額145萬億元，相當於全國GDP的1.07倍，惟同比下降3.3%。



報告指，中國富裕家庭中，高淨值家庭（資產千萬以上）的數量為200.5萬戶，同比下降2.9%，減少6.1萬戶；超高淨值家庭（資產億元以上）的數量為12.6萬戶，較去年同期減少3.1%，減少了4000戶。



富裕家庭中，資產超過億元人民幣的超高淨值家庭，其財富總額高達84萬億元，佔總財富的58%，佔比與去年持平。



報告預計，未來10年內，將有21萬億元的財富傳遞給下一代；20年內，這一數額預計將增至46萬億元；30年內，財富傳承的總額預計將達到77萬億元。



報告又指，從全國範圍來看，當前每250戶家庭中，就有一戶千萬資產高淨值家庭；每100戶家庭中，就有一戶600萬資產富裕家庭。報告認為，「這樣的財富分布格局，在二十年前是完全無法想象的，這是中國經濟穩步向前的直觀體現」。



*北京富裕家庭數量最多，廣東位居第二*



地域分布上，富裕家庭格局穩固。全國共有10個省和直轄市的600萬資產富裕家庭數量超過10萬戶，包括北京、廣東、上海、浙江、江蘇、福建、山東、四川，以及香港和台灣。這些地區的富裕家庭總數佔全國富裕家庭的84%。



長三角地區擁有150.8萬戶富裕家庭、60.5萬戶高淨值家庭、4萬戶超高淨值家庭。粵港澳大灣區擁有近122.8萬戶富裕家庭、50.1萬戶高淨值家庭、2.8萬戶超高淨值家庭。



北京持續穩居擁有最多富裕家庭的地區，數量達71.9萬戶，較上年減少8500戶，降幅為1.17%。廣東位居第二，富裕家庭數量為69.6萬戶，比上年減少6500戶，跌幅0.93%。上海位列第三，富裕家庭數量為62.2萬戶，比上年減少1600戶，跌幅為0.26%。



拆解高淨值家庭構成，企業主在高淨值人群中的佔比為53%，金領群體（主要包括大型企業集團和跨國公司的高層管理人員）佔比達到35%，職業股民（專門從事股票、期貨等金融投資的專業人士）所佔比例為9%。

《經濟通通訊社30日專訊》