《中歐關係》中歐貿易投資磋商機制正式成立，華商務部敦促歐委會正視中方經貿關切

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中國商務部部長王文濤與歐委會貿易和經濟安全委員謝夫喬維奇29日召開會議，確認正式成立中歐貿易投資磋商機制；雙方在該機制下發布聯合聲明，授權官員就貿易投資平衡、出口管制、知識產權和世貿組織四大板塊保持溝通，並將於今年秋季再次舉行部長級會議。



商務部新聞稿稱，在上述機制首次會議上，雙方交換了市場準入清單，同意推動逐步解決各自關切。同意加強對話，進一步採取便利措施，維護全球產供鏈穩定；王文濤還就歐盟逆變器融資禁令、《網絡安全法》修訂草案和《工業加速器法案》等問題提出關切。



王文濤表示，歐委會相關經貿工具及對華限制措施嚴重影響中歐正常經貿合作和全球產供鏈穩定，敦促歐方從中歐經貿關係大局出發，重視中方嚴正關切，避免經貿摩擦升級。



此外，中國願意通過中歐貿易投資磋商機制，加強與歐委會對話磋商，妥處分歧摩擦，促進務實合作，推動中歐貿易向上平衡。



商務部發布的《中歐貿易投資磋商機制聯合聲明》指出，中歐作為關鍵貿易夥伴，同意中歐貿易投資磋商機制的主要目的在於加強部長級貿易投資政策對話，以穩定雙邊關係，使其更加平衡；雙方同意建立聯合監測機制，交換貿易數據，監測貿易流向，增進互信，並管控貿易摩擦。



《路透》報道，2025年中國對歐盟的貿易順差達3606億歐元，較2024年增長15%。今年前四個月，該順差又擴大了10%。謝夫喬維奇表示，他希望在10月計劃訪問北京期間，雙方貿易談判能取得切實成果。

《經濟通通訊社30日專訊》