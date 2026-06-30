【聚焦數據】內地6月官方製造業PMI升至50.3%，優於預期

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國家統計局和物流與採購聯合會(CFLP)今日聯合公布，宏觀經濟先行指標--6月官方製造業採購經理人指數(PMI)升至50.3%，比上月上升0.3個百分點，並略高於市場調查預估中值的50.1%。



在構成製造業PMI的五個分類指數中，生產指數為51.4%，比上月上升0.2個百分點；新訂單指數為51.2%，比上月上升1.3個百分點；原材料庫存指數為48.4%，比上月下降0.2個百分點；從業人員指數為48.5%，比上月下降0.1個百分點；供應商配送時間指數為49.9%，比上月上升0.7個百分點。



從企業規模看，大型企業PMI為50.7%，比上月下降0.4個點；中型企業PMI為50.5%，比上月上升1.9個點；小型企業PMI為48.2%，比上月下降0.3個點。



*非製造業商務活動指數升至50.2%*



6月份，非製造業商務活動指數為50.2%，比上月上升0.1個百分點，非製造業景氣水平有所回升。分行業看，建築業商務活動指數為49.0%，比上月上升0.2個百分點；服務業商務活動指數為50.4%，比上月上升0.1個百分點。從服務業行業看，電信廣播電視及衛星傳輸服務、互聯網軟件及信息技術服務、貨幣金融服務、保險等行業商務活動指數均位於55.0%以上較高景氣區間；航空運輸、房地產等行業商務活動指數均低於臨界點。



6月份，綜合PMI產出指數為50.6%，比上月上升0.1個百分點，表明中國企業生產經營活動總體擴張略有加快。

《經濟通通訊社30日專訊》