【ＡＩ】中國銀聯聯合平安銀行與騰訊雲推出「AI智算卡」

中國銀聯聯合平安銀行與騰訊雲今日正式推出「AI智算卡」。這是一張面向AI算力個人消費用戶，聚合基礎金融服務及專屬算力權益等功能的借記卡產品，將於7月陸續在平安銀行口袋銀行APP、線下網點開放申請。據悉，平安銀行還將在7月推出AI主題信用卡。
《經濟通通訊社30日專訊》
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30/06/2026 15:01
中國銀聯聯合平安銀行與騰訊雲今日正式推出「AI智算卡」。這是一張面向AI算力個人消費用戶，聚合基礎金融服務及專屬算力權益等功能的借記卡產品，將於7月陸續在平安銀行口袋銀行APP、線下網點開放申請。據悉，平安銀行還將在7月推出AI主題信用卡。
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