《中國要聞》外交部：王毅將於7月2-8日訪問丹麥、瑞典、芬蘭、挪威

中國外交部發言人郭嘉昆今日宣布，外交部長王毅將於7月2日至8日訪問丹麥、瑞典、芬蘭、挪威。他在外交部例行記者會上並稱，訪問期間，王毅將同四國外長分別舉行會談，就雙邊關係和共同關心的國際和地區問題深入交換意見。
據其介紹，這是中國外長時隔15年再次訪問丹麥，也是丹麥新政府成立後，兩國高層首次面對面會晤。此訪還是中國外長時隔22年再次訪問瑞典。
《經濟通通訊社30日專訊》
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30/06/2026 15:22
中國外交部發言人郭嘉昆今日宣布，外交部長王毅將於7月2日至8日訪問丹麥、瑞典、芬蘭、挪威。他在外交部例行記者會上並稱，訪問期間，王毅將同四國外長分別舉行會談，就雙邊關係和共同關心的國際和地區問題深入交換意見。
據其介紹，這是中國外長時隔15年再次訪問丹麥，也是丹麥新政府成立後，兩國高層首次面對面會晤。此訪還是中國外長時隔22年再次訪問瑞典。
《經濟通通訊社30日專訊》
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