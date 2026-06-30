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AH股新聞

30/06/2026 17:40

【ＡＩ】英偉達機器人團隊在華展開招聘，京滬深均設有崗位

　　英偉達(US.NVDA)29日在其微信公眾號「NVIDIA英偉達」發文稱，英偉達機器人團隊圍繞具身智能、仿真、部署及解決方案架構四大核心方向開放招聘，北京、上海、深圳三地均設有崗位。

　　據英偉達介紹，此次招聘的具身智能團隊將重點研究靈巧操作、穿戴式傳感器人體建模、全身移動操作與全身控制等關鍵技術與應用，旨在打造下一代通用機器人系統。仿真團隊則負責構建面向下一代機器人的核心仿真與訓練基礎設施，使機器人能在虛擬環境中高效學習，並更快速、更可靠地遷移至真實場景。部署團隊聚焦人形機器人與具身智能的算法優化與真機落地，而解決方案團隊則將英偉達的前沿技術導入工業、服務等實際行業應用。

　　近期英偉達CEO黃仁勳多次強調「物理AI」是人工智能未來發展的主要趨勢。在上周舉行的英偉達股東大會上，他將「物理AI」定義為下一波增長浪潮，認為機器人、汽車和智能工廠將成為現實世界中的智能體，具備感知、推理、規劃並自主行動的能力。今年1月的國際消費電子展上，黃仁勳在主旨演講中更是17次提及「物理AI」這一概念。
《經濟通通訊社30日專訊》

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