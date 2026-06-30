《Ａ股行情》滬綜指低開0.39%，國務院：要加力推進AI創新突破

滬深股市今早走勢不一，滬綜指低開0.39%，報4058.17點，深成指同樣低開0.01%，創業板指則高開0.02%；盤初通訊設備、AI應用概念造好，農牧及黃金股走低。國務院總理李強主持召開國務院常務會議指出，要加力推進人工智能創新突破，加快關鍵技術攻關和超大規模智算集群建設，強化高質量數據供給，加強人才資金等要素保障，支持企業開展基礎研究和前沿探索。



此外，國務院周一（29日）發布一份五年規劃藍圖--《教育發展「十五五」規劃》，計劃將人工智能融入各級教育體系，把人工智能打造為每名學生都應具備的核心能力，以配合中國領導層尋求在AI技術方面取得主導地位的戰略。該方案提出，要推進人工智能全學段教育，提升學生人工智能素養，增強提出問題、解決問題的能力。



人民銀行今日進行695億元（人民幣．下同）7天期逆回購，公開市場有5245億元逆回購到期，即今日淨回籠4550億元。另外，人行進行6000億元隔夜逆回購操作。昨日，人行穩定流動性新工具隔夜逆回購首次亮相，進行了3000億元隔夜逆回購操作，不過未同步披露操作利率。《路透》引述消息透露，昨日隔夜逆回購操作利率為1.25%。

《經濟通通訊社30日專訊》