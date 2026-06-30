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30/06/2026 15:07

《Ｂ股行情》上證B股指數收升0.3%，深證B平收

　　上證B股指數收升0.3%，報269.76點。深證B股指數收跌不足0.1%，報1116.18點。
《經濟通通訊社30日專訊》

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