《Ａ股行情》滬綜指半日收升0.2%，創業板指漲超3%，AI應用全線走揚

國務院總理李強昨（29日）主持召開國務院常務會議指出，要加力推進人工智能創新突破，加快關鍵技術攻關和超大規模智算集群建設等。AI應用概念全線走揚，帶動創業板上午收漲3.06%，滬指也低開高收0.2%，報4082.13點，深成指升2.47%。滬深兩市半日成交21049億元（人民幣．下同），較上個交易日減少3973億元或16%。



《央視新聞》引述會議內容並稱，要深入實施「人工智能+」行動，發揮中國產業體系完備、應用場景豐富等優勢，促進智能產品和服務加快規模化商業應用。北京市長亦於近日調研AI產業發展，實地走訪智譜華章與銀河通用機器人兩家企業。AI手機PC概念飆逾4.7%，半導體板塊上午升3.2%，寒武紀(滬:688256)成為科創板首隻總市值突破1萬億的個股。人形機器人亦表現活躍，昊志機電(深:300503)升20%封板，勝宏科技(深:300476)收漲11.5%。



下跌方面，醫藥板塊回吐調整，通化金馬(深:000766)跌停，魯抗醫藥(滬:600789)挫近9%。另煤炭、石油等資源股紛紛下挫，保險等金融板塊亦疲軟。

《經濟通通訊社30日專訊》