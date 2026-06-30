《香江策論－張憶東》夏日寒風逐步兌現，AI牛市震盪蓄勢

從6月中旬至今，我們持續提醒：夏日寒風雖然降級，但仍足以形成牛市中的震盪（10%左右）衝擊。



韓國股市所代表的AI行情極致擁擠交易，則是6、7月份行情震盪調整的必要條件之一。AI行情的擁擠風險在全球股市6月上旬調整中並沒有充分釋放，反而因為美伊協議而大幅反彈，進一步積累了AI牛市的杠杆風險。



6月下旬美聯儲議息會議之後，加息預期升溫，中東地緣局勢反覆，導致避險資金流向美元和美債，疊加上半年結束前圍繞業績基準的配置再平衡，進而導致全球AI科技股高位大幅震盪。



我們維持此前判斷：雖然霍爾木茲海峽6/19後重新開放，導致「夏日寒風」降級，美元、油價、通脹、美債長端利率等上行衝擊力將弱於我們5月初的預期，不足以構成股災的中級調整風險（主要股市指數至少15%以上跌幅），但是壞消息是，美伊協議導致的反彈之後，主要股市的高波動、震盪調整將不可避免，震盪調整將成為後續AI行情延續和擴散的發動機。



回顧此輪「夏日寒風」邏輯及變化：



5月初我們發布夏季策略報告《夏日寒風》，預判夏季行情呈現N型走勢－－5月份衝高，6、7月份遭遇夏日寒風、震盪調整，8月之後繼續趨勢性走強。



6.12之後，隨著美伊圍繞霍爾木茲海峽重新開放而達成諒解備忘錄，我們迅速調整觀點：「夏日寒風」降級，但仍有擾動。6月中旬之後，我們的投資策略調整為：輕指數、重選股，趁震盪圍繞AI行情未來擴散的邏輯布局。



展望後市，我們認為7月上旬的全球股市行情將延續高波動及AI投資縮圈，針對中、美、韓、日等地股市這只是AI牛市中的震盪，就是以時間換空間釋放風險。當前全球主要股市尚未充分price in強勢美元的影響，美元站上101關口，7月份仍有短期上行風險。其次，需警惕霍爾木茲海峽前期封鎖的後遺症以及中東地緣溢價再次惡化的風險，進而高通脹黏性、美聯儲加息預期繼續升溫、油價短期反彈。此外微觀流動性，AI行情交易過度擁擠的情況需要時間緩解；另外美債供需壓力之下，美債利率居高難下，美國科技行業股權和債權融資壓力越來越大。



上周油價大跌、核心PCE基本符合預期，通脹壓力邊際緩和，疊加避險買盤推動美債收益率全線回落。A股兩融資金延續淨流入675億元；寬基ETF淨流出978億元，行業ETF轉為淨流入261億元，半導體、芯片、通信、5G、創新藥流入。港股賣空佔比維持18%，南向資金轉為淨流入89億港元。資金加速流入信息技術，可選消費流出擴大。6/17-6/24港股外資延續淨流入201億港元，中資中介延續淨流入252億港元，內資港股通ETF延續淨流出101億元；本周預計解禁362億港元。



《海通國際研究主管兼首席經濟學家 張憶東》



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