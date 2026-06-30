《Ａ股焦點》蘇寧易購升超3%，起訴萬達集團一審勝訴將收回逾17億元

蘇寧易購(深:002024)29日晚間發布公告稱，蘇寧易購與子公司蘇寧國際訴大連萬達集團股份有限公司合同糾紛案獲南京市中級人民法院一審判決，法院判令萬達集團向蘇寧易購支付剩餘資金17.47億元（人民幣．下同）及相應延期付款損失。



受消息帶動，蘇寧易購今日高開，現升3.48%，報1.19元。



據公開報道，2018年，在萬達港股退市後衝擊A股之際，蘇寧易購與萬達集團、萬達商管簽署戰略合作協議，參與收購萬達商業香港H股退市時引入的投資人股份，蘇寧國際出資受讓萬達商管4.02%股份。但萬達商管最終上市無果，後續合作履約出現分歧。近年來，萬達、蘇寧均陷入經營困境。



2024年10月，蘇寧易購正式公告起訴萬達，認為萬達集團和萬達商管違反了《戰略合作協議》的約定，且觸發了《戰略合作協議》中的股份回購條款，要求萬達支付股份回購款50.41億元。同時，蘇寧及子公司在南京中院發起要求萬達集團繼續按照相關合同約定履行付款義務的訴訟、要求確認萬達商管作出的出售資產決議無效的訴訟等。

《經濟通通訊社30日專訊》