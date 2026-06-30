  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
貨幣攻略
etnet專輯
AH股新聞

30/06/2026 09:47

《Ａ股焦點》蘇寧易購升超3%，起訴萬達集團一審勝訴將收回逾17億元

　　蘇寧易購(深:002024)29日晚間發布公告稱，蘇寧易購與子公司蘇寧國際訴大連萬達集團股份有限公司合同糾紛案獲南京市中級人民法院一審判決，法院判令萬達集團向蘇寧易購支付剩餘資金17.47億元（人民幣．下同）及相應延期付款損失。

　　受消息帶動，蘇寧易購今日高開，現升3.48%，報1.19元。

　　據公開報道，2018年，在萬達港股退市後衝擊A股之際，蘇寧易購與萬達集團、萬達商管簽署戰略合作協議，參與收購萬達商業香港H股退市時引入的投資人股份，蘇寧國際出資受讓萬達商管4.02%股份。但萬達商管最終上市無果，後續合作履約出現分歧。近年來，萬達、蘇寧均陷入經營困境。

　　2024年10月，蘇寧易購正式公告起訴萬達，認為萬達集團和萬達商管違反了《戰略合作協議》的約定，且觸發了《戰略合作協議》中的股份回購條款，要求萬達支付股份回購款50.41億元。同時，蘇寧及子公司在南京中院發起要求萬達集團繼續按照相關合同約定履行付款義務的訴訟、要求確認萬達商管作出的出售資產決議無效的訴訟等。
《經濟通通訊社30日專訊》

獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

中東戰火｜和談生變？伊朗稱無計劃在多哈與美方會面，重申將控制...

30/06/2026 09:14

中東戰火

「台灣病」造就「乞丐超人」

30/06/2026 09:05

大國博弈

定期存款 | 一周定存合集，港元定存掀加息戰，渣打一年期加至...

28/06/2026 10:55

貨幣攻略

說說心理話

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

Watch Trends 2026

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
us-stocks 美股
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區