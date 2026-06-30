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AH股新聞

30/06/2026 10:10

《Ａ股焦點》兆易創新AH均跌逾4%，公司提示股價有快速回落風險

　　存儲芯片板塊龍頭兆易創新(03986)(滬:603986)29日晚間發布股票交易風險提示公告指，公司股票價格自2026年6月15日至2026年6月29日連續10個交易日內日收盤價漲幅偏離值累計達到73.42%，自2026年5月18日至2026年6月29日連續30個交易日內日收盤價格漲幅偏離值累計達到125.60%，股票價格短期累計漲幅較大，未來可能存在股價快速回落風險。

　　公告稱，存儲芯片行業具有顯著周期性波動，目前產品價格處於歷史高位。未來主要產品價格可能出現相當幅度的回落，對兆易創新存儲業務的產品售價、毛利率產生負面影響，存在經營業績下降的風險。

　　公告強調，兆易創新存儲產品屬於利基存儲產品，主要面向手機、PC、服務器以外的廣泛分散市場，當前價格上漲主要間接受益於主流存儲市場AI需求增加導致的供應緊張，後續伴隨產能邊際增加，價格將出現回落。此外，公司為無晶圓廠模式，在當前利基存儲市場整體供應短缺的背景下，存在上游合作的晶圓廠產能供給進一步緊張的風險。

　　兆易創新昨日收漲9.09%，成交額達431億元（人民幣．下同），創下歷史新高並位居A股第一，今年以來股價累計漲幅已經接近280%。兆易創新A股今日低開低走，現跌4.27%，報804.11元；H股現跌4.11%。
 
《經濟通通訊社30日專訊》

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