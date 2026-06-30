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AH股新聞

30/06/2026 10:14

《Ａ股焦點》盛達資源漲停，預計上半年淨利同比增幅至多470.64%

　　內地白銀龍頭企業盛達資源(深:000603)開盤漲停，報23.1元人民幣。

　　盛達資源29日發布公告稱，預計2026年半年度歸屬於上市公司股東的淨利潤為3.5億元(人民幣．下同)-4億元，同比增長399.31%-470.64%。業績變動主要是子公司金山礦業技改後產能釋放，產品產銷量增加，疊加貴金屬價格上漲，推動業績顯著增長。
《經濟通通訊社30日專訊》

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