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AH股新聞

30/06/2026 11:41

《中歐關係》彭博：歐盟與中國設定10月為期限，致力解決雙邊貿易分歧

　　據《彭博》報道，歐盟與中國設定了10月這一最後期限，以在解決貿易分歧上取得進展；眼下這兩大經濟體之間的緊張關係升溫。

　　報道指，歐盟貿易專員謝夫喬維奇周一在布魯塞爾會見中國商務部長王文濤後對記者表示：「並非所有問題都能解決，並非所有問題都能修復，但我們認為，從現在到10月，我們的團隊有充足時間取得切實成果。」

　　根據《新華社》的報道，王文濤和謝夫喬維奇同意2026年秋季再次舉行部長級會議。

　　《彭博》引述謝夫喬維奇表示，雙方將努力解決困擾中歐經貿關係的一系列問題，其中最突出的是大量獲得補貼的中國產品湧入歐洲市場，導致歐盟對華貿易逆差不斷擴大。雙方官員還將討論中國出口管制--這些措施已導致歐洲獲取關鍵物資受限--以及智慧財產權保護和世界貿易組織改革。

　　報道並稱，作為相關努力的一部分，歐盟與中國將建立一個聯合平台來監測貿易流向並識別任何突然激增的情況。

　　而據《新華社》指，王文濤和謝夫喬維奇會談期間，雙方同意建立聯合監測機制，交換貿易數據，監測貿易流向並開展相關技術工作，以提高透明度，增進互信，並管控貿易摩擦。
 
《經濟通通訊社30日專訊》

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