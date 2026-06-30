  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
大國博弈
etnet專輯
AH股新聞

30/06/2026 14:09

【數據解讀】中國官方製造業PMI回升，分析指經濟復甦仍不均衡，關注7月政治局會議

　　中國6月官方製造業PMI超預期回升至50.3%，產需兩端同步擴張，其中新訂單及新出口訂單指數雙雙回到榮枯線上方。當月非製造業PMI也升至50.2%的半年高點，服務業和建築業活動均溫和改善，但建築業PMI仍低於榮枯線，為49%，且是歷史同期最低。

*分析：宏觀總量供大於求問題仍較突出*

　　保銀資本管理公司總裁兼首席經濟學家張智威表示，製造業在出口活動的支撐下保持穩定，預計下半年出口增長將保持強勁，並推動實現全年經濟增長目標。

　　中國物流與採購聯合會特約分析師張立群也指出，PMI小升表明經濟增長動力特別是來自創新的動力增強；但也要注意到小型企業PMI指數大多仍處榮枯線之下，這表明經濟增長動力尚未全面增強，部分行業、企業特別是小微企業存在的困難仍不容忽視。綜合看，需求不足，宏觀總量供大於求問題仍較突出。針對這一情況，更加積極的宏觀經濟政策必須及時加力，政府公共產品投資力度必須顯著加大。

　　ING大中華區首席經濟學家宋林稱，今年以來一直保持了再通脹趨勢，伊朗戰事導致投入品價格上漲進一步推動了這一趨勢。但早期跡象可能表明，通縮幽靈尚未被徹底擊退。他指出，需要密切關注7月的政治局會議，以尋找進一步刺激的信號；但鑑於對增長質量以及有效、協同投資的關注度提升，新一輪大規模刺激計劃的可能性不大。
《經濟通通訊社30日專訊》

【你點睇？】港股上周失守23000點，恒指連跌七周創一年新低，你認為現時是否部署投資港股的時機？ ► 立即投票

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

中東戰火｜和談生變？伊朗稱無計劃在多哈與美方會面，重申將控制...

30/06/2026 09:14

中東戰火

「台灣病」造就「乞丐超人」

30/06/2026 09:05

大國博弈

定期存款 | 一周定存合集，港元定存掀加息戰，渣打一年期加至...

28/06/2026 10:55

貨幣攻略

說說心理話

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

Watch Trends 2026

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
us-stocks 美股
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區