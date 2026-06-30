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AH股新聞

30/06/2026 14:33

《中國要聞》新疆本周將現罕見高溫或挑戰52.2℃全國紀錄，華南悶熱

　　據《中國天氣網》報道，隨著大陸高壓的發展和南方雨帶的北抬，本周南北方多地熱意增強，不少地區將迎高溫天氣。今(30日)起至7月3日，新疆、甘肅西部等地將迎同期少見的酷熱，華北、黃淮多地氣溫會刷新今年來新高，華南則會變得極為悶熱，需加強防暑措施，謹防中暑。

　　報道指，期間新疆和甘肅西部不少地方最高氣溫可超攝氏40℃，酷熱程度同期少見，甚至可能打破紀錄。其中，吐魯番盆地局部地區氣溫最高可能達到50℃-52℃，甚至有可能挑戰中國實測最高氣溫紀錄52.2℃。

　　在華北南部和黃淮一帶，本周高溫也將逐漸增多，多地氣溫會創今年來新高。預計到7月4日，山西中南部、河北南部、河南中北部、山東西部和北部等地都會有高溫天氣，河北南部等地局部地區最高氣溫可能達到40℃以上。

　　在華南一帶，今起至7月3日，隨著副熱帶高壓西伸北抬，降雨逐漸減弱減少，悶熱天氣也會增強，部分地區將現高溫天氣，例如福州，明天至7月6日高溫天氣持續。此外，此次華南一帶升溫的同時濕度仍然很高，並且多地夜間最低氣溫也會在26℃以上。廣州本周雖然沒有高溫天氣，但明起三天最高氣溫可達34℃，最低氣溫26℃，暑熱全天在線；同時，明天午後廣州氣溫可達34℃的同時，相對濕度會在80%以上，悶熱感極強。
《經濟通通訊社30日專訊》

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