政治局會議研究部署防汛抗旱工作，促提高監測預報精準度，加強隱患排查

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中共中央政治局今日召開會議，研究部署防汛抗旱工作。中共中央總書記習近平主持會議。會議指出，今年主汛期中國極端天氣氣候事件仍將偏多、旱澇並重，各地區各有關部門要進一步提高思想認識，樹牢底線思維、極限思維，立足防大汛、抗大旱、防強颱風，採取有力措施做好防汛抗旱、搶險救災各項工作。



會議強調，要始終把人民生命安全放在首位，提高監測預報精準度，及時果斷組織人員轉移避險，嚴防出現群死群傷。要確保大江大河大湖防洪安全，全面加強河湖行洪空間管控。高度重視旱澇急轉風險，堅持防汛抗旱兩手抓，加強水源統一管理和調度。要保障重大基礎設施和在建工程度汛安全，強化隱患排查，加強農業基礎設施防護。



*著力提升基層防汛減災救災能力*



會議指出，要快速高效搶險救援救災，進一步做好力量、裝備、物資準備，加強統籌部署和預置布防，提高極端情況下的救援能力。要用心用情做好救災救助工作，切實保障受災群眾基本生活。要堅持資源向基層傾斜、力量向一線下沉，著力提升基層防汛減災救災能力。



會議要求，各級黨委和政府要嚴格落實防汛抗旱責任制。國家防總要強化統籌協調和指揮調度，各有關部門要履職盡責。各級領導幹部要牢固樹立和踐行正確政績觀，加強值守、靠前指揮，組織發動群眾全力做好防災減災救災各項工作。基層黨組織和廣大黨員幹部要充分發揮戰鬥堡壘作用和先鋒模範作用，在防汛抗旱、搶險救災一線勇挑重擔、衝鋒在前，有力維護人民群眾生命財產安全和社會大局穩定。

《經濟通通訊社30日專訊》