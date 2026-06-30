中國中鐵(00390)發行科創債券超購1.3倍，籌獲30億人幣票息1.51%

中國中鐵(00390)(滬:601390)公布，2026年面向專業投資者公開發行科技創新公司債券（第三期），發行規模30億元人民幣，票面利率為1.51%，超額認購約1.3倍。



該集團指，發行人的董事、監事、高級管理人員、持股比例超過5%的股東以及其他關聯方未參與認購。債券主承銷商及關聯方參與認購共12億元，佔發行額40%。

《經濟通通訊社30日專訊》