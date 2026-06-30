《滬／深股通》寧德時代為深股通十大成交活躍股榜首

港交所(00388)公布，昨日(29日)「滬股通」及「深股通」首十大成交活躍股如下：
|股份名稱
|（編號）
|買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
|長電科技
|(600584)
|4191.47
|中微公司
|(688012)
|3834.09
|瀾起科技
|(688008)
|3461.76
|寒武紀
|(688256)
|3414.33
|藥明康德
|(603259)
|2888.39
|兆易創新
|(603986)
|2788.23
|工業富聯
|(601138)
|2581.05
|海光信息
|(688041)
|2551.79
|中國巨石
|(600176)
|2529.81
|生益科技
|(600183)
|1974.51
|股份名稱
|（編號）
|買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
|寧德時代
|(300750)
|7245.31
|中際旭創
|(300308)
|6087.15
|新易盛
|(300502)
|4373.15
|京東方A
|(000725)
|3688.97
|北方華創
|(002371)
|3627.65
|中材科技
|(002080)
|3021.03
|東山精密
|(002384)
|2765.28
|三環集團
|(300408)
|2746.32
|立訊精密
|(002475)
|2735.81
|通富微電
|(002156)
|2479.27
（以上數字取小數點後兩個位）
《經濟通通訊社30日專訊》
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