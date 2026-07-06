《駐京專電》北京數字經濟發展報告藍皮書發布，去年指數評價全球領跑

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▷ 北京全球數字經濟標桿城市指數排名第二，指數值0.770
▷ 2025年北京AI核心產業規模4500億元，企業超2500家
7月4日，在2026全球數字經濟大會成果發布會上，《北京數字經濟發展報告（2025-2026）》藍皮書發布。2025年北京數字經濟增加值突破2.4萬億元(人民幣．下同)，同比增長8.7%，佔GDP比重達46.4%，在全球數字經濟標桿城市指數評價中排名第二，發展指數值0.770，穩居「全球領跑城市」。
作為本屆大會主會場活動的收官環節，成果發布會系統盤點大會亮點成果，《北京數字經濟發展報告（2025-2026）》《北京市信息化標準建設白皮書》《人工智能算力中心技術要求》三項重磅報告與標準集中發布。
其中，《北京數字經濟發展報告（2025-2026）》由北京市社會科學院組織編寫，系統梳理了北京數字經濟發展的新趨勢、新變化，聚焦人工智能、數據要素、算力基建、數字治理、對外開放等重點領域。
*2025年北京AI核心產業規模約4500億*
北京市社會科學院黨組成員、副院長魯亞介紹，北京「人工智能第一城」地位持續鞏固，2025年人工智能核心產業規模約4500億元（人民幣·下同），集聚相關企業超2500家，截至2026年4月備案大模型達225款，大模型創新與行業應用雙向提速，加速賦能產業升級、科技創新和公共服務。
數據要素市場化改革縱深推進，「一區三中心」建設取得突破，北京國際大數據交易所場內交易額同比增長150%，可信數據空間圍繞醫療健康、視聽等重點領域深化流通。算力基礎設施加速升級，「銀河算廊」工程啟動，全市算力總規模超6萬P。數字治理效能持續提升，「一網通辦」「一網統管」不斷深化。數字對外開放水平穩步提升，全球數字經濟城市聯盟已吸納40餘個城市。數字產業創新領跑全國，核心產業增加值同比增長10.4%，佔GDP比重達29.3%。
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明6日北京專電》
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