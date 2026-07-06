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AH股新聞

06/07/2026 17:39

《滬／深股通》中際旭創為深股通十大成交活躍股榜首

　　港交所(00388)公布，今日「滬股通」及「深股通」首十大成交活躍股如下：
 

「滬股通」首十大成交活躍股列表
股份名稱（編號）買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
兆易創新(603986)4813.06
亨通光電(600487)2726.03
中國巨石(600176)2517.05
藥明康德(603259)2346.84
中微公司(688012)2138.57
中天科技(600522)1961.40
寒武紀(688256)1909.24
海光信息(688041)1845.62
生益科技(600183)1795.20
長電科技(600584)1756.91
 
「深股通」首十大成交活躍股列表
股份名稱（編號）買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
中際旭創(300308)6574.60
東山精密(002384)3229.40
新易盛(300502)3149.57
北京君正(300223)2775.62
北方華創(002371)2656.71
京東方A(000725)2651.00
德明利(001309)2418.19
滬電股份(002463)1970.89
寧德時代(300750)1864.38
三環集團(300408)1826.12

（以上數字取小數點後兩個位）
《經濟通通訊社6日專訊》

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